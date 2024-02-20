Yıldız Holding\'in inovasyon şirketi Northstar\'ın CEO\'su Cengiz Altop oldu

Ekonomi

Yıldız Holding'in inovasyon şirketi Northstar'ın Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Altop oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, gıda sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip Altop, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 1979'da mezun olduktan sonra yüksek lisansını aynı bölümde 1981'de tamamladı.

1991'de Yale Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Altop, Ülker Çikolata ve Bisküvi fabrikalarında 1983-1989 arasında sırasıyla, Üretim Mühendisi, AR-GE & Kalite Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 1992-1998 arasında Tekfen Grubu'nda Mis Süt'te Genel Müdür Yardımcısı ve Macro Süpercenter zincirinin kurucu Genel Müdürü olarak çalışan Altop, 2003-2020 arasında Teknaroma'nın Yönetici Ortağı görevini icra etti.

Altop, 2020'de şirketin Palsgaard Gıda San. Tic. AŞ'ye devrolmasıyla 2023 Ocak'a kadar Genel Müdürlük görevini sürdürdü. Altop, Northstar'daki CEO pozisyonuna atanmadan önce, son olarak Palsgaard Gıda çatısı altında Global Çikolata Endüstrisi Kıdemli Ticari Lideri olarak görev yaptı.

Altop, Yıldız Holding'e gelecekte rekabet avantajı sağlayacak ürünlerin teknoloji ve proseslerinin geliştirileceği Northstar'da inovasyon ve inkübasyon süreçlerine liderlik edecek.