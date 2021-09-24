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Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir - Son Dakika

Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir

24.09.2021 16:53

Yıldız Holding'ten yapılan açıklamada, Murat Ülker'in zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir cevap olmadığı bildirildi. Ülker'in sözlerinin Erdoğan'ın konuşmasından günler önce sarf edildiği belirtilerek, "İddialar kesinlikle art niyetlidir." ifadesi kullanıldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, zincir marketlere yönelik fahiş fiyat suçlamasıyla ilgili "Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok" dedi. Ülker'in bu sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." sözlerine yanıt olarak algılanınca Yıldız Holding'ten yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Murat Ülker'in sözlerinin Erdoğan'a yanıt olmadığı belirtildi.

Yıldız Holding'den yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in basın buluşmasında bir gazeteciye verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğmuştur. Murat Ülker'in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır.

"İDDİALAR ART NİYETLİDİR"

Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan bu değerlendirmenin; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir. Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir

Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Holding, Murat Ülker, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir - Son Dakika
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