Yıldız Holding Yapay Zeka Akademisi'ni Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldız Holding Yapay Zeka Akademisi'ni Kurdu

Yıldız Holding Yapay Zeka Akademisi\'ni Kurdu

Yıldız Holding, çalışanları için Yapay Zeka Akademisi'ni açarak eğitim ve gelişim programlarını genişletti.

09.10.2024 10:29
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Yıldız Holding, çalışanlarına yönelik eğitim ve gelişim programlarına bir yenisini ekledi. Holding çalışanları, yapay zekanın uçtan uca kullanımında yetkinliklerini artırmak üzere Yapay Zeka Akademisi'nde eğitim alacak.

Yıldız Holding, "insana yatırım" yaklaşımıyla çalışanları için hayata geçirdiği eğitim ve gelişim programlarına bir yenisini daha ekledi. Çalışanların yeni yetkinlikler kazanmaları ve yapay zekanın geleceğine hazırlanmaları amacıyla Yapay Zeka Akademisi (AI Academy) hayata geçirildi. Akademi, yapay zeka teknolojilerinin günlük yaşamdaki etkileri ve gelecek potansiyeli göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlandı. Programa yapay zekanın temellerini anlamak, gelişmiş uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak, sektör uygulamalarını öğrenerek kendini bu alanda geliştirmek isteyen holding çalışanları başvuru yaparak katılabiliyor. Akademideki dersler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "Yerinde Ar-Ge Merkezi" statüsü alan Yıldız Tech ekibi tarafından holdingin Çamlıca kampüsünde verilecek. 4 Ekim'de başlayan Yapay Zeka Akademisi, bir süre önce hayata geçirilen Analitik Akademi'nin devamı niteliğini taşıyor.

"Dijital dönüşümle çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyoruz"

Holdingin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, paradigma kırılımlarının yaşandığı iş dünyasında yapay zeka teknolojilerinin ağırlığının arttığını vurgulayarak, çalışanların yetkinliklerine yatırım yapmanın daha da önemli hale geldiğini belirtti. "İnsana yatırım" yaklaşımıyla bugüne kadar holding bünyesinde öncü birçok eğitim programı hayata geçirdiklerinin altını çizen Tütüncü, Yapay Zeka Akademisi ile ilgili şunları söyledi:

"İşin geleceği kapsamında attığımız adımların tamamında insan kaynağımızı ve şirketlerimizi geleceğe hazırlamak bulunuyor. Biliyoruz ki, sürdürülebilir başarının en önemli unsuru çalışanlarımız. Bizler hedeflerimize ancak alanında uzman, yetkinliği yüksek ekiplerle ulaşabiliriz. Holding bünyesinde bugüne kadar çalışanlarımızın yetkinliklerini artıran ve entelektüel birikimlerine katkı sağlayan birçok önemli eğitim programını hayata geçirdik. Şimdi de hayatın her alanında giderek daha fazla yer almaya başlayan yapay zeka teknolojilerine uyumun çalışanlarımızın ana yetkinlikleri arasında yer almasını istedik ve Yapay Zeka Akademisi'ni hayata geçirdik. Yıldız Tech ile Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanlığımızın iş birliğinde 'birbirimizden öğrenme' yaklaşımıyla tasarlanan bu program ile holding çalışanlarımızın bu alanda yetkinliklerini geliştirmeleri, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu eğitimlerle dijitalleşen iş dünyasında holding çalışanlarını bir adım öne taşıyor, geleceğe hazırlıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yıldız Holding, Teknoloji, Ekonomi, Çamlıca, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding Yapay Zeka Akademisi'ni Kurdu - Son Dakika

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