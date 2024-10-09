Yıldız Holding Yapay Zeka Akademisi'ni Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldız Holding Yapay Zeka Akademisi'ni Kurdu

Yıldız Holding Yapay Zeka Akademisi\'ni Kurdu

Yıldız Holding, çalışanlarını yapay zeka alanında geliştirmek için AI Academy'i hayata geçirdi.

09.10.2024 11:17
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Yıldız Holding, "İnsana Yatırım" yaklaşımıyla çalışanların yeni yetkinlikler kazanmaları ve yapay zekanın geleceğine hazırlanmaları amacıyla Yapay Zeka Akademisi'ni (AI Academy) hayata geçirdi.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre AI Academy, yapay zeka teknolojilerinin günlük yaşamdaki etkileri ve gelecek potansiyeli göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlandı. Programa, yapay zekanın temellerini anlamak, gelişmiş uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak, sektör uygulamalarını öğrenerek kendini bu alanda geliştirmek isteyen Holding çalışanları başvuru yaparak katılabiliyor.

Akademideki dersler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "Yerinde AR-GE Merkezi" statüsü alan Yıldız Tech ekibi tarafından Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde verilecek. 4 Ekim'de başlayan Yapay Zeka Akademisi, Holding çalışanlarını işin geleceğine taşıyacak yetkinliklerin kazandırılması amacıyla bir süre önce hayata geçirilen Analitik Akademi'nin devamı niteliğini taşıyor.

"Dijital dönüşümle çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, paradigma kırılımlarının yaşandığı iş dünyasında yapay zeka teknolojilerinin ağırlığının arttığını vurgulayarak, çalışanların yetkinliklerine yatırım yapmanın daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Tütüncü, "'İnsana Yatırım' yaklaşımıyla bugüne kadar Holding bünyesinde öncü birçok eğitim programı hayata geçirdik. Yıldız Holding'de 'İşin Geleceği' kapsamında attığımız adımların tamamında insan kaynağımızı ve şirketlerimizi geleceğe hazırlamak bulunuyor. Biliyoruz ki, sürdürülebilir başarının en önemli unsuru çalışanlarımız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine ancak alanında uzman, yetkinliği yüksek ekiplerle ulaşabileceklerine işaret eden Tütüncü, Holding bünyesinde bugüne kadar, çalışanlarının yetkinliklerini artıran ve entelektüel birikimlerine katkı sağlayan birçok önemli eğitim programını hayata geçirdiklerine değindi.

Tütüncü, "Yıldız Tech ile Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanlığımızın iş birliğinde 'birbirimizden öğrenme' yaklaşımıyla tasarlanan bu program ile Holding çalışanlarımızın bu alanda yetkinliklerini geliştirmeleri, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu eğitimlerle dijitalleşen iş dünyasında Yıldız Holding çalışanlarını bir adım öne taşıyor, geleceğe hazırlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yıldız Holding, Teknoloji, Ekonomi, Çamlıca, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding Yapay Zeka Akademisi'ni Kurdu - Son Dakika

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