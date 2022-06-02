'Yılın En Hızlı Teslimat Markası' ödülünü Vigo aldı

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Şehrin En İyi Markaları Ödül Töreni'nde 'Yılın En Hızlı Teslimat Yapan Markası' ödülünün sahibi Vigo oldu.

Şehrin En İyi Markaları Ödülleri, önceki gece Gazeteci Tayyar Işıksaçan'ın sunumuyla bir restoranda gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. 80 farklı sektörde Türkiye'nin en değerli mekanlarının, markalarının ve başarılı isimlerinin ödüllendirildiği gecede Vigo, 'Yılın En Hızlı Teslimat Yapan Markası' oldu.

Vigo adına ödülü Satış Müdürü Fatih Yıldız ve Pazarlama Müdürü Eray Akıncı aldı. Yıldız, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bu ödülü 5 bini aşkın kurye arkadaşımız adına alıyorum. Onların özverili çalışmaları ile çok kısa sürede büyük işler başardığımıza inanıyoruz" dedi.

"Sadece kurye değil, aynı zamanda bir teknoloji markasıyız"

Vigo Satış Müdürü Fatih Yıldız, 60 ilde organizasyonları olduğunu bununla birlikte kısa sürede hem kurumsal hem bireysel müşteriler tarafından benimsendiklerini dile getirdi. Şirket olarak kuruluşundan itibaren teknolojik altyapıya büyük ağırlık verdiklerini dile getiren Yıldız, markaların kendi işlerine odaklanmalarını, ürünlerin müşterilerine anında ulaşabilecekleri bir teknolojik altyapı oluşturduklarını söyledi.

Bir kurye şirketi olmalarının yanı sıra bir teknoloji markası olduklarını da belirten Yıldız, "Son dönemde şirketler hem kurye bulmakta hem de maliyet olarak kurye istihdam etmekte zorlanıyorlar. Biz de şirketlerin müşterilerine anında ulaşabilmesi için müşterilerimize özel ekipler kuruyoruz ve teknolojik altyapımızla en verimli şekilde onların kurye ihtiyaçlarını gideriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL