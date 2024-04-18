Yılın İş İnsanı Ödülü Onur Göçmez'e Verildi

Yılın İş İnsanı Ödülü Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez'e verildi.
Ege Üniversitesi İşletme Topluluğu, bu yıl 8'incisi düzenlenen "Kristal Yaka İş Ödülleri" töreninde iş ve sanat dünyasının 'en iyiler'ini ağırladı. Çeşitli kategorilerde alanın önemli isimlerine ödüllerinin verildiği törende Yılın İş İnsanı Ödülü kategorisinde ödül Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez'e verildi.
8'inci Kristal Yaka İş Ödülleri töreni Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı danışmanlığında öğrenciler farklı kategorilerde firmalar ve iş insanlarını online platformda değerlendirdi. Ege Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan anket ile belirlenerek yapılan tören 'iş dünyasını en geniş değerlendiren ödül töreni' olma özelliği taşıyor.
Yılın İş İnsanı Onur Göçmez oldu
8'inci Kristal Yaka İş Ödülleri Yılın İş İnsanı Ödülünü alan Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, bir ülkenin en büyük zenginliğinin gençleri olduğun belirterek, "Bizlere umut olan bizleri geleceğe taşıyacak olanlar gençlerimiz. Eğitimli gençlerimiz bizim en büyük zenginliğimiz. Bu yüzden bu ödül benim için çok anlamlı ve yeri farklı olacak. Gençleri ve vizyonlarını, geleceğe bakış açılarını çok önemsiyorum bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir mutluluk" dedi.
Törende Prof. Dr. Emre Alkin Yılın Ekonomisti, Ala Tokel ise Yılın En İyi Kadın Girişimcisi Ödülünü aldı. - İSTANBUL
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