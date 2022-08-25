Emet Sülfürik Asit Fabrikası inşaatı hızla ilerliyor - Son Dakika
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Emet Sülfürik Asit Fabrikası inşaatı hızla ilerliyor

25.08.2022 10:41
Emet Sülfürik Asit Fabrikası inşaatı hızla ilerliyor

Yıllık 350 bin ton kapasiteli Eti Maden Emet Sülfürik Asit Tesisi inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

Yıllık 350 bin ton kapasiteli Eti Maden Emet Sülfürik Asit Tesisi inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alanında Türkiye'nin en büyük sanayi tesislerinden biri olacak Emet Sülfürik Asit tesisinin yüzde 75'inin yapımının tamamlandığını, 2023 yılının ilk aylarında üretime geçmesinin hedeflendiğini belirtti.

2018 yılında yapılan ihaleyi alan yüklenici firmanın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Başkan Ciner," İlk ihalede 413 milyon ihale bedeliyle yapım işi alınan fabrikamızın maliyetleri 3 katını geçmiştir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz vasıtası ile fabrika yapımı maliyeti 1 milyarı geçti. Sorunsuz ilerleyerek şükür son aşamaya geldi. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzce kükürtten sülfürik asit üretim tesisi 24 saat uygulaması ile yılda 350 bin ton üretimle 200 den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca ilçemize kurulacak Bor Karbür Fabrikasının fizibilite raporları tamamlandı, yatırım programına ise 2023 yılı içerisinde girmesini bekliyoruz "dedi.

Emet Sülfürik Asit Fabrikası yüklenici firma yetkililerince yapılan açıklamada," Mühendislik, tedarik, yapım ve devreye alma işleri dahil anahtar teslim taahhüdümüz altında devam eden Eti Maden Emet Sülfürik Asit Üretim Tesisi yapım işimiz çerçevesinde, yüzde 75 genel proje ilerlemesine ulaşılmıştır. Toplam 2 bin 500 ton ekipman ve bin 500 ton yapısal çelikten oluşan mekanik montaj işleri yüzde 90 oranında tamamlanmış olup, tesisin kritik ekipmanlarından buhar türbini, kazan, kızdırıcı ve atık ısı geri kazanım ünite montajları tamamlanmıştır" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Eti Maden, AK Parti, Hisarcık, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emet Sülfürik Asit Fabrikası inşaatı hızla ilerliyor - Son Dakika

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