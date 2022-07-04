Enagrup: Haziran Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 175.55'e Çıktı - Son Dakika
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Enagrup: Haziran Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 175.55'e Çıktı

04.07.2022 10:08
Enagrup: Haziran Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 175.55'e Çıktı

Enflasyon Araştırma Grubu'nun(ENAG) verilerine göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 8,31 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 175,55’e yükseldi. Haziran ayında en fazla fiyat artışı ise yüzde 16,51 ile konut kaleminde oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun(ENAG) verilerine göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 8,31 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 175,55'e yükseldi. Haziran ayında en fazla fiyat artışı ise yüzde 16,51 ile konut kaleminde oldu.

ENAG, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) önce haziran ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, enflasyon haziranda aylık yüzde 8,31 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 175,55'e olarak hesaplandı. Son 6 aylık oran ise yüzde 71,44 olarak hesaplandı.

AYLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞ KONUT FİYATLARINDA OLDU

ENAG'ın hesaplamalarına göre haziranda ayın en fazla fiyat artışı yüzde 16,51 ile konut kaleminde oldu. TÜİK, alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş yüzde 0,80 ile sağlık en fazla yükseliş de yüzde 16,51 ile konut kaleminde oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarına bakıldığında ulaştırma yüzde 14,81, konut, yüzde 16,51oranında arttı. Ekmeğin aylık fiyat artışı yüzde 18,32, şeker çeşitlerindeki aylık fiyat artışı ise yüzde 17,05 arttı.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enagrup: Haziran Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 175.55'e Çıktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Enagrup: Haziran Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 175.55'e Çıktı - Son Dakika
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