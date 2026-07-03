Yılmaz: Enflasyonda Aşağı Yönlü Eğilim Devam Edecek - Son Dakika
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Yılmaz: Enflasyonda Aşağı Yönlü Eğilim Devam Edecek

Yılmaz: Enflasyonda Aşağı Yönlü Eğilim Devam Edecek
03.07.2026 12:29
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Cevdet Yılmaz, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen enflasyonun düşme eğiliminde süreceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelere bağlı enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkların dezenflasyon sürecinde zaman zaman yavaşlamalara yol açabildiğini belirterek, "Söz konusu şoklara rağmen eşgüdüm içerisinde yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politika bileşiminin sağladığı makro finansal istikrar sayesinde enflasyondaki aşağı yönlü ana eğilimin devam etmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, ekonomi programının temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül politikalarla ilerlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Tüketici enflasyonunun haziran ayında yüzde 0,99 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun yüzde 32,11 seviyesine gerilediğini hatırlatan Yılmaz, "Aylık enflasyon oranının gerilemesinde, özellikle gıda ve hizmet kalemlerinde gözlenen gelişmeler belirleyici olmuştur. Taze sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşün sürmesi gıda enflasyonundaki olumlu görünümü desteklemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, hizmet sektöründe ise fiyat artışının geçen aya göre zayıflarken yıllık bazda da gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmeler kaynaklı yaşanan enerji şokunun etkisiyle önceki dönemde artan ulaştırma hizmetleri fiyatları, akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ve bayram kaynaklı etkilerin de ortadan kalkmasıyla haziran ayında ılımlı bir görünüm sergilemiştir. Kira enflasyonu ise yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürmüştür. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecini destekleyen unsurların daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz. Küresel koşullardaki normalleşme eğilimi ve jeopolitik gerilimlerin azaltılmasına yönelik barış ve diplomasi adımlarının enerji ve emtia fiyatları üzerindeki baskıları sınırlaması, dışsal maliyet koşullarına ilişkin görünümü desteklemektedir. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl tarımsal üretim ve gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturan kuraklık ve don gibi olumsuz iklim koşullarının ardından bu yıl daha elverişli bir görünümün öne çıkması, tarımsal arz koşullarındaki iyileşme kanalıyla gıda enflasyonunu destekleyebilecektir. Türk lirasındaki oynaklığın düşük seyretmesi ve öngörülebilirliğin artması da fiyatlama davranışları ve beklenti kanalı üzerinden dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır.

Jeopolitik gelişmelere bağlı enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklıklar dezenflasyon sürecinde zaman zaman yavaşlamalara yol açabilmektedir. Söz konusu şoklara rağmen eşgüdüm içerisinde yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politika bileşiminin sağladığı makro finansal istikrar sayesinde enflasyondaki aşağı yönlü ana eğilimin devam etmesi beklenmektedir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu doğrultuda verimlilik artışını merkeze alan, yüksek katma değerli üretimi teşvik eden, yatırım, üretim ve ihracat odaklı büyüme anlayışını destekleyen politikaları kararlılıkla sürdürerek, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini güçlendirecek yapısal dönüşüm adımlarını güçlü bir iradeyle hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz: Enflasyonda Aşağı Yönlü Eğilim Devam Edecek - Son Dakika

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