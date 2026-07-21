Yılmaz: Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklayacak - Son Dakika
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Yılmaz: Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklayacak

21.07.2026 10:31
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Eski Başkan Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu belirtti.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK), perşembe günü faiz kararını açıklayacağını belirterek, "Banka, 23 Temmuz'da ne karar alır bilemem. Ancak Banka, enflasyonla mücadeleyi zamana yaydı. Gelinen nokta itibarıyla gerek fiyat istikrarını gerekse de finansal istikrarı sağlayamadı. Bu konularda istenen sonuç alınamadı" dedi. Yılmaz, faizlerin yüksek olduğunu buna karşılık ABD ve İran savaşı ile petrol fiyatlarındaki yükselme eğilimine dikkati çekerek, Merkez Bankası'nın küresel riskleri ve yurt içindeki gelişmeleri göz önüne alarak faizle ilgili adım atması gerektiğini söyledi.

Ekonomi dünyası ve vatandaşların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 23 Temmuz Perşembe günü toplanacak. Banka, saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası PPK, ağustos ayında toplanmayacak. Kurul, bu yıl izleyen üç toplantısını, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini, eş deyişle bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE BAŞARISIZ OLDU

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ANKA'nın, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde sorularını yanıtladı. Yılmaz, "Merkez Bankası, faizleri düşürür mü? Yüzde 37'de sabit mi tutar?" sorusuna karşılık, "Banka, 23 Temmuz'da ne karar alır onu bilemem" dedi.

Yılmaz, ancak Banka'nın son 3,5 yılda enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlara ve aldığı kararlara işaret ederek, "Banka, enflasyonla mücadeleyi zamana yaydı. Gelinen nokta itibarıyla gerek fiyat istikrarını gerekse de finansal istikrarı sağlayamadı. Bu konularda istenen sonuç alınamadı" diye konuştu.

Durmuş Yılmaz, faizlerin yüksek olduğunu buna karşılık ABD ile İran arasında ateşkesin sona erdiğini, savaşın yeniden başladığını anımsatarak, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime, petrol fiyatlarındaki artışa ve küresel piyasalarda yaşanan motorin sıkıntısına dikkati çekti.

Yılmaz, Merkez Bankası'nın küresel riskleri ve yurt içindeki gelişmeleri göz önüne alarak faizle ilgili adım atması gerektiğini söyledi.

DÖVİZ KURU BASKILANIYOR

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, enflasyonla kur arasında sıkı bir ilişki olduğunu, Merkez Bankası'nın kuru baskıladığını belirterek, "Kur baskılanıyor ve sıcak para girişi sağlanıyor. Vatandaş soyduruluyor" diye konuştu.

Yılmaz, vatandaşın, sanayicinin, esnafın kısaca toplumun fiyat istikrarının sağlanması için atılan "hatalı" bazı adımların ağır bedelini ödediğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz: Merkez Bankası Faiz Kararını Açıklayacak - Son Dakika

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