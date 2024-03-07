YK Enerji, Milaslı Kadınlarla Sosyal Projeler İçin Bir Araya Geldi

Ekonomi

YK Enerji, "Yaşam Kat" adıyla hayata geçirdiği sosyal alandaki sürdürülebilirlik projeleri kapsamında Milaslı kadınlarla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YK Enerji'nin sürdürülebilirlik çalışmalarının sosyal kısmını oluşturan "Yaşam Kat" projesi kapsamında Milaslı kadınlar, ortak aklın konuştuğu "Arama Konferansı"nda bir araya geldi. Milas'taki Saklı Cennet'te düzenlenen etkinliğe, Milas'ta yaşayan kadınlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, YK Enerji'nin kadın çalışanları ve çalışanların eşleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir, anlamlı bir amaç için bir arada olduklarını belirterek, "Artık iş dünyasının en önemli gündemlerinden birini sürdürülebilirlik oluşturuyor. Biz de YK Enerji olarak, sürdürülebilirlik konusunu ana işimiz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin üç boyutu olduğunu kaydeden Demir, "Bu üç boyuttan birini ekonomik değer yaratmak oluşturuyor, ikinci boyutunda ise çevreyle ilgili çalışmalar bulunuyor. Üçüncü boyutta ise, YK Enerji olarak, tüm sosyal çalışmalarımızı 'Yaşam Kat' başlığı altında topladık. Kadının güçlenmesine odaklanarak projeler geliştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, sürdürülebilirliğin üçüncü boyutunun toplumsal fayda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İşte bugün toplumsal fayda çalışmalarımız kapsamında çok önemli olduğunu düşündüğümüz kadınlarla bir aradayız. Milaslı kadınların hayata katılımını artırmak, sosyal fırsatlarını geliştirmek, girişimci kadın sayısını artırmak, istihdamın ve kadın görünürlüğünün çoğaltılması için neler yapılabilir konusunda tüm paydaşlar görüşlerini dile getirdi ve öncelikle sorunlar saptandı. Tüm gün süren çalışmanın ardından ortaya kadınlar için ayakları yeren basan çok önemli proje fikirleri geliştirildi. Kadınların fırsat verildiğinde neler yapabileceğini, nasıl başarılı olduğunu bir kez daha gördük. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu da, kadınların içinde olduğu her türlü kalkınma çabasının çok daha faydalı ve verimli olduğunu belirterek, "Örneğin, dünyanın her yerinde mikro işletme sahibi olan kadınların erkeklerden çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Milas'ta düzenlenen bu arama toplantısı, Milaslı kadınların hayatını geliştirecek, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını çoğaltacak bir zemin oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kadınların gün boyu gruplar halinde çalışarak en önemli sorunları belirlediğini ve nasıl çözüleceğine ilişkin öneriler ortaya koyduğunu kaydeden Babüroğlu, "Sağlık, eğitim, ulaştırma, çevre koruma, sokak hayvanlarının bakımları, atıkların değerlendirilmesi gibi toplumsal sorunların yanı sıra kişisel bilgi ve yetkinliklerini artıracakları çalışmalar, daha hareketli ve görünür bir sosyal hayat sahibi ve girişimci olmak, istihdama erişmek ve markalaşma gibi konularda çok önemli ve değerli projeler geliştirildi. Ortaya çıkan öneriler değerlendirilecek, projelerle bağlantılı kurumların da katkısı alınarak hayata geçirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

2023'ten bu yana devam eden ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu liderliğinde yürütülen projenin ilk bacağında bölge gezisi yapılarak Milas muhtarları, gazeteciler, akademisyenler, YK Enerji'de çalışan kadınlar ve çalışanların eşleri ile görüşüldü. Kapsamlı görüşmeler sonrası ihtiyaçlar, problemler ve fırsatlar haritası oluşturuldu. Bölgeye detaylı bir bakış sunan sonuçlar ortaya çıkacak fikirlere temel oluşturması adına Milaslı kadınlar ile paylaşıldı.