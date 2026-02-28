Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

28.02.2026 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkede çeşitli yolların bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatmalar ve yönlendirmeler yapılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59 ve Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde (Beycik mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cepheden gelen ilk görüntü savaşın önüne geçti Bakın ne arıyorlar Cepheden gelen ilk görüntü savaşın önüne geçti! Bakın ne arıyorlar
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı Yorumlar dehşet verici Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
Dünya kadar serveti olan ünlü ismin giyim tarzını görenler aynı yorumu yapıyor Dünya kadar serveti olan ünlü ismin giyim tarzını görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

08:22
İlçeyi ayağa kaldıran olay Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
07:44
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi
02:50
ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz
ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz
02:46
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım
23:06
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 08:47:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.