Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı 0-1. kilometrelerinde refüj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-05.00 saatlerinde söz konusu kesimlerde orta ve sol şeritler kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Bu bölgede alternatif imar yolları da kullanılabiliyor.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sürdürülüyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerinde (Taraklı-Vezirhan istikameti) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.