Yolcu360'ta bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Similarweb.com verilerine göre, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen araç kiralama platformu olan Yolcu360'ın rakamları, bayram dönemi araç kiralama rezervasyonlarının büyük bir ivme kazandığını ortaya koydu.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Yolcu360 Üst Yöneticisi (CEO) Umut Yıldırım, bayram tatili sebebiyle yapılan araç kiralama oranlarında geçen yıla oranla yüzde 205'lik bir artış yaşandığını kaydetti.

Yıldırım, "Misafir mutluluk saplantılı bir anlayışla hizmet veren bir markayız. Bayramlar büyük kavuşmaların yaşandığı ve özlemlerin giderildiği dönemler. Misafirlerimizin bu dönemde araç kiralamaya ilgisi yüksek. Şimdiden ekosistemimizdeki araçların yüzde 53'ü kiralandı. Tahminimiz, ülkemizde 60 bini aşkın kiralık aracın bayram tatili nedeniyle yola çıkacağı yönünde. Bu, yurt içinde ve dışında yaklaşık 240 bin kişinin sevdiklerine ve istedikleri yere bizimle ulaşacaklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bayramda araç kiralamanın özellikle kalabalık aileler ve arkadaş grupları için son derece cazip olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tek kişiyseniz veya bayram boyunca tek bir yerde konaklayacaksanız toplu ulaşım tercih edebilirsiniz. Fakat 3 ila 5 kişilik bir aile ya da grupsanız ve bayramınız bayram olsun istiyorsanız araç kiralamak büyük avantaj. Hem yolculuk hem de gideceğiniz yerdeki günlük kullanım ihtiyaçlarınız için kiralık araç size tam bir özgürlük sağlıyor. Bayram rezervasyonlarına baktığımızda bu tür kiralamaların öne çıktığını görüyoruz.

Aşı sonrası istatistikler olumlu gitse de bir kesim misafirimiz güvenli yolculuk için araç kiralamayı tercih ediyor. Yol nereye götürürse diyen özgür gezginlerimiz ise her zamanki gibi, rezervasyonlarını seyahatlerinden uzun zaman önce hem de çok avantajlı fiyatlarla yaptılar. Koşulsuz iptal ve kesintisiz iade süreçlerimiz de dahil olmak üzere her adımda misafir mutluluğunu sağlamak için biz de her aradıklarında yanlarında olacağız."

"1 dakikadan daha kısa sürede kolayca araç kiralayabiliyorlar"

Umut Yıldırım, Yolcu360'ın, yatırımları ve yaklaşımı ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olduğunu ve bu büyümedeki en önemli faktörün şirketin yenilikçi yaklaşımları olduğunu belirtti.

Ortaya konan en önemli farkın, hayatı kolaylaştırma eğilimi ve mutluluk saplantısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Sektörün neredeyse tüm alışkanlıklarını değiştiriyoruz ve misafirlerimiz bundan son derece memnun. Uygulamamız ve web sitemizden 1 dakikadan daha kısa sürede kolayca araç kiralayabiliyorlar. Bürokrasi yok, hayatı zorlaştıran ayrıntılar yok. Online tercih etmezlerse tek odağı çözüm üretmek ve mutlu etmek olan Yolcu360 Misafir Merkezi 7/24 hizmet veriyor. Erken rezervasyonla sektörü hareketlendirdik ve en önemlisi araç kiralamayı günlük yaşamın bir parçası haline getirdik. Şu anda 22 milyonu aşkın yıllık trafiğimizle araç kiralamada yurt içinde birinci, dünya sıralamasında ise en büyük ilk 30 arasındayız. Bu başarımızı partnerlerimizle de paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yolcu360, yolculuk ve tatil planlarının içinde araç kiralamanın da yer almasını ve erken rezervasyonun araç kiralamayı da kolaylaştırmasını sağladı. Şirket, mart ayında misafirlerine Efsane Bahar İndirimi sunmuştu. "Erken planla, yıl boyu tasarruf et" mottosuyla hayata geçirilen indirimden yararlanan misafirler, hem bayram döneminde hem de tüm yıl boyu yapacakları kiralamalar için avantaj elde etmişlerdi.

Global internet ölçme ve karşılaştırma sitesi Similarweb.com'un Mart 2022 verilerine göre, araç kiralama kategorisinde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen araç kiralama platformu Yolcu360.com oldu.

