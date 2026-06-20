Yolda Çalışmalar Sürüyor, Dikkat! - Son Dakika
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Yolda Çalışmalar Sürüyor, Dikkat!

20.06.2026 08:46
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Karayollarında yapım ve onarım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, kontrollü geçişler var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerindeki (Karahamzalı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 14-19. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-2. kilometreleri, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8-9. kilometreleri, Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometreleri ve Aşkale-Bayburt yolunun 8-11. kilometrelerindeki çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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