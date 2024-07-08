Yozgat'ta 58 köye GES kuruldu, enerji maliyetlerinde ciddi düşüş yaşandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta 58 köye GES kuruldu, enerji maliyetlerinde ciddi düşüş yaşandı

Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi'nin Güneş Enerji Santralleri yatırımlarıyla köylerin içme suyunun temininde kullanılan elektrikte tasarruf sağlandı. Bu çerçevede il genelinde 58 köye kurulan güneş enerji panelleri sayesinde enerji maliyetlerinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Yozgat il genelinde diğer köylerinde su ihtiyacının ile karşılanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Güneş Enerji Sistemi projesi ile ayrıca bazı kurumlarda enerji maliyetinin azaltılması için de kullanılıyor.

08.07.2024 20:02
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Yozgat'ta 58 köye GES kuruldu, enerji maliyetlerinde ciddi düşüş yaşandı

YOZGAT - Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi'nin Güneş Enerji Santralleri yatırımlarıyla köylerin içme suyunun temininde kullanılan elektrikte tasarruf sağlandı. Bu çerçevede il genelinde 58 köye kurulan güneş enerji panelleri sayesinde enerji maliyetlerinde ciddi oranda düşüş yaşandı.

Yozgat İl Özel İdaresi, köylerin su depolarındaki elektrik maliyetinin artması üzerine 2 yıl önce güneş paneli kurmak için çalışmalara başladı. Bu çerçevede il genelinde 58 köye kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde köylerde enerji maliyetlerinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Yozgat il genelinde diğer köylerinde su ihtiyacının ile karşılanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Güneş Enerji Sistemi projesi ile ayrıca bazı kurumlarda enerji maliyetinin azaltılması için de kullanılıyor.

"Tüm ihtiyaçlarımızı GES ile karşılıyoruz"

Dayılı Köyünden Belizar Açıkyürek, GES sayesinde her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, "Köyümüzün suyu artık güneş paneli sayesinde akıyor, daha önce maliyetler yüksekti elektrikle çalışıyordu. Su faturamız güneş enerjisi sayesinde yarı yarıya düştü, suyumuzda kesintisiz akıyor. Her türlü ihtiyacımızı bu sistemle karşılıyoruz." dedi.

"Sadece kamunun değil özel sektörün de GES yatırımları devam ediyor"

Güneşin milli bir sermaye olduğuna değinen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, "Bu noktada üretim maliyetlerimizi düşürmek ve ülke ekonomisine katkı sunmak üzere güneş enerjisinden azami derecede istifade etmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu ana kadar arkadaşlarımızın gayret ve çalışmalarıyla 58 köyümüzde içme suyu tesislerimizde güneş enerjisi kullanıyoruz. Bunun yanı sıra kamu binalarımız ve il özel idaremiz içerisinde olan binalardaki elektrik harcamalarımız da vardı. Bunları da karşılamak üzere 1 Megawattlık bir tesisi de il özel idaremize kazandırmış olduk. GES yatırımlarımız özellikle köylerdeki içme suları için yatırımlarımız devam edecek. Bunları zaman zaman hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yozgat önemli bir güneş kenti. Sadece bizlerin değil, özel sektöründe GES yatırımları devam ediyor. Çok ciddi yatırımlar yapan firmalar da var. Diğer firmaları da buraya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Yozgat güneşin hissedildiği, enerjiye dönüştüğü coğrafyalardan da birisi" şeklinde konuştu.

"Kurumlarda yüzde 60, köylerde tamamı GES'ten karşılanıyor"

Yozgat'ın bütün köylerinde GES'lerin kurulması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Özkan, "Geçen yıl il özel idaremize kazandırdığımız 1 Megawattlık santralle genel binalarımızın yüzde 60'ında elektrik gideri doğrudan GES ile karşılandı. Köylere kurduğumuz tesislerde ise yaz aylarında tamamını içme suyunun güneş panellerinden karşılayabiliyoruz. Kısmen kış aylarında iletim hatlarında elektrik kullanıyor olabiliriz. Köylerde içme suyu için kullandığımız GES'lerde 10 aylık süreçte bütün enerji ihtiyacımızı GES'lerden karşılıyoruz. Bu ve benzeri yatırımlarımız köylerde devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta 58 köye GES kuruldu, enerji maliyetlerinde ciddi düşüş yaşandı - Son Dakika

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