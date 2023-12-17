 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat'ta Jeotermal Enerjiyle Organik Domates Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta Jeotermal Enerjiyle Organik Domates Üretimi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılarak dört mevsim organik domates üretimi gerçekleştiriliyor. Yılda 800 tona kadar üretimi yapılan domatesler, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere iç piyasada da satışa sunuluyor.

Yozgat\'ta Jeotermal Enerjiyle Organik Domates Üretimi
17.12.2023 - 09:44,
Abone Ol

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan bir serada, jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılarak dört mevsim organik domates üretimi gerçekleştiriliyor. Yılda 800 tona kadar üretimi yapılan domatesler, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere iç piyasada da satışa sunuluyor.

Jeotermal enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jeotermal kaynaklar termal turizm tesisleri başta olmak üzere konut ısıtılması ve seracılık gibi alanlarda kullanılıyor. İlçeye 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan 30 dekar serada, topraksız tarım uygulaması ile yılın 8 ayı hormonsuz ve organik salkım domates üretiliyor. 46 çalışanın istihdam edildiği serada üretilen domatesler Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

"Ürettiğimiz domatesler Avrupa sofralarını süslüyor"

Domates serasında 1.5 yıldır çalıştığını söyleyen Türkan Öcal, "Daha önce ev hanımıydım, bir buçuk yıldır da bu serada çalışıyorum. Burada maddi olarak evime katkı sağlıyorum. Serada yaz kış domates üretiyoruz, bakımlarını yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Bu ürünler yurt dışına gidiyor, ürünlerimizden memnun kalıyorlar, onlar memnun oldukça biz de mutlu oluyoruz. İlçemizde ürettiğimiz domatesler Avrupa'da sofraları süslüyor" dedi.

"Aileme katkı da bulunuyorum"

4 yıldır serada çalıştığını belirten Fatoş Erdoğan ise "Burada çalışıyorum, ev hanımıydım serada çalışarak aileme katkı da bulunuyorum. İşimizden çok memnunuz, buraya gelmek isteyenlere tavsiye ederiz, seramız Sorgunlu bayanlara bir iş kapısı." şeklinde konuştu.

"Yıllık 800 ton üretim yapıyoruz"

Senede 800 ton domates ihraç ettiklerini vurgulayan işletme sahibi Tuncay Sarısu da, "Seramız 30 dönüm, burada yılın 8 ayı domates üretiliyor ve hasat yapılıyor. 8 ayda 800 ton arası domates üretiyoruz. Domatesleri yurt dışına ihraç ediyoruz, şu anda da Romanya'ya ürünlerimizi gönderiyoruz. Kış sezonu hafta da bir gün hasat yapıyoruz, yazın ise 2-3 gün hasat yapıyoruz. Topraksız sera ile Yozgat Sorgun'da yetiştirdiğimiz domateslerimiz organik ve kesinlikle hormon yok. Şu anda domateslerimizi Sorgun'dan Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Seramızda 46 kişi çalışıyor, Büyük kısmı ev kadını, Sorgun gibi bir yerde kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz, onlarda ailelerine destek oluyorlar, katkıları oluyor" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Jeotermal Enerjiyle Organik Domates Üretimi - Son Dakika


09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28
Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27
İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05
İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55

Son Dakika
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05 İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:28 Pakistan'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 10:05:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Jeotermal Enerjiyle Organik Domates Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement