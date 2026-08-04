Yozgat'ta Mercimek Hasadı ve Patoz Mesaisi - Son Dakika
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Yozgat'ta Mercimek Hasadı ve Patoz Mesaisi

Yozgat\'ta Mercimek Hasadı ve Patoz Mesaisi
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Yozgat'ta mercimek hasadı tamamlandı, çiftçiler patoz çalışmalarıyla ürünlerini hazırlıyor.

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde önemli yeri olan Yozgat'ta, mercimek hasadını tamamlayan çiftçilerin patoz mesaisi başladı. İnceçayır ve Çalatlı köylerinde sürdürülen hummalı çalışma dron ile görüntülenirken, çiftçiler bir yandan ürünlerini tanelerinden ayırıyor, diğer yandan da küçükbaş hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılayacak samanı hazırlıyor.

Yozgat'ın İnceçayır ve Çalatlı köylerinde mercimek hasadının ardından başlayan patoz çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Tarlalarda biçildikten sonra yaklaşık 10-15 gün kuruması beklenen mercimekler, traktörlerin arkasına bağlanan patoz makinelerinde işlenerek dane ve saman birbirinden ayrılıyor. Temizlenen mercimekler çuvallanarak depolara kaldırılırken, saman ise balya yapılarak ya da yığın halinde muhafaza edilerek hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.

Hasat döneminin en önemli aşamalarından biri olan patoz işlemi, hem ürünün satışa hazır hale getirilmesini hem de hayvancılıkta kullanılacak yemin hazırlanmasını sağlıyor. Makineye beslenen kurumuş mercimek bitkisi, mekanik sistem sayesinde dane ve samana ayrıştırılıyor. Elde edilen mercimek çuvallara doldurulurken, ince kıyılan saman ise römorklara aktarılıyor.

"Bu iş için en az 7-8 işçi gerekiyor"

Çalatlı köyünde çiftçilik yapan Nizamettin Dolgunyürek, mercimek üretiminin zahmetli bir süreç olduğunu belirterek, "Şu anda mercimek hasadımızı 15 gündür fiili olarak biçmiş durumdayız. Yaklaşık 15 gün biçim yaptık. Ardından mercimekler 10-15 gün tarlada bekledi. Şimdi de siloda 7-8 gün sürecek patoz çalışması yapıyoruz. Eziyeti çok. Çünkü zaman kaybı fazla oluyor. Bu iş için en az 7-8 işçi gerekiyor" dedi.

"Samanı bir yana taneyi bir yana ayırıyoruz"

180-190 dönüm alanda mercimek ekimi yaptıklarını ifade eden Dolgunyürek, "Tahmini 17-18 ton ürün bekliyoruz. Mercimeğin kilosu yaklaşık 30 lira. Toplamda 240-250 bin liralık bir gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Patoz, biçtiğimiz sapı saman haline getiriyor. Samanı bir yana, taneyi bir yana ayırarak ürünü satışa hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

İnceçayır ve Çalatlı köylerinde devam eden patoz mesaisi görüntüleri Yozgat kırsalında hasat sonrası yaşanan yoğun çalışma temposunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Mercimek Hasadı ve Patoz Mesaisi - Son Dakika

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