Yozgat Tarım Fuarı 130 Firma ve 430 Markayla Açıldı

Yozgat 16. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 130 firmanın katılımıyla açıldı.

Yozgat Fuar Alanı'nda düzenlenen açılış törenine katılan Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Süleyman Şahan ve Abdulkadir Akgül, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Taylan Alakoç'la birlikte fuarı gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Özkan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke coğrafyasında yüzölçümü bakımından 14. sırada yer alan Yozgat'ın tarımsal üretimde de ilk 5 içerisinde bulunarak ülke üretimine katkı sağladığını söyledi.

Kentin tarım ve hayvancılıktaki üretiminin yanı sıra tarımsal makineleşme ve modernizasyon konusunda da Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer aldığını vurgulayan Özkan, burada bölgenin en büyük fuarlarından birini açtıklarını belirtti.

Özkan, "İnşallah bol bereketli bir yıl olduğu gibi burada da bol bereketli alışveriş günleri olur." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da fuara 130 katılımcı ve 430 markanın iştirak ettiğini ifade ederek, geçen yıllarda Türkiye'nin 8'inci büyük tarım fuarı konumunda bulunan organizasyonun bu yıl 6'ncı sıraya yükseldiğini söyledi.

Şahan, fuarın şehre hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşları fuarı ziyaret etmeye davet etti.

Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı olan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ise Yozgat için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuar 6 Eylül'e kadar açık olacak.