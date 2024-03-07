Yozgat Yeşil Mercimek Üretiminde İlk Sırada

Yozgat'ın yeşil mercimek üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer aldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde geçen yıl 170 bin 807 dekar alanda 19 bin 764 ton yeşil mercimek üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.
Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeşil mercimek çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyünde demonstrasyon ekimi yaptı.
İl genelinde bitkisel üretimi artırmak için değişik ürün gruplarında Araştırma Enstitüleriyle birlikte çalışmalar yürüttüklerini anlatan İl Müdürü Tanju Özkaya, "Bakanlığımızın araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş ve daha çok verim veren çeşitlerimiz mevcuttur. Bu çeşitleri ilimiz çiftçilerine tanıtarak yaygınlaştırmak ve mercimekte verimi ve üretim miktarını daha da artırmak için yeşil mercimek ekiminin en çok yapıldığı merkez, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerimizde 7 köyde 8 önder çiftçimizle birlikte 80 dekar alanda demonstrasyon çalışması yapıldı." dedi.
Ülke genelinde yeşil mercimek üretiminde Yozgat'ın ilk sırada yer aldığına da değinen Özkaya, "2023 yılında ilimizde 170 bin 807 dekar alana yeşil mercimek ekimi yapılmış olup bu ekimlerden 19 bin 764 ton üretim gerçekleşmiştir. Bu üretimi daha da artırmak ve yerli çeşitlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla demonstrasyon ekimlerine devam ediyoruz." şeklinde konuştu. - YOZGAT
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