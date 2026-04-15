YTÜ'lü Öğretim Üyelerinden Akıllı Şırınga İnovasyonu - Son Dakika
YTÜ'lü Öğretim Üyelerinden Akıllı Şırınga İnovasyonu

15.04.2026 17:41
YTÜ öğretim üyeleri, ameliyatlarda güvenliği artıran 'akıllı şırınga' geliştirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Yılmaz ile Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü, cerrahi ameliyatlarda dokuların şişirilip boşaltılması işleminde riski ortadan kaldıran "akıllı şırınga" geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ameliyatlarda hassas dokuların elle şişirilip boşaltılması sürecini otomatik hale getiren "akıllı şırınga", basınç sensörü ve kamera desteği sayesinde cerrahların güvenli şekilde müdahalesine imkan tanıyor. Buluş, "faydalı model" olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Geliştirilen "akıllı şırınga", özellikle hassas cerrahi işlemlerde dokulara daha doğru, kontrollü ve güvenli şekilde müdahale edilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Ameliyatlarda hassas dokuların şişirilip boşaltılması işlemleri büyük ölçüde operatörün el kontrolüne bağlı olarak manuel biçimde gerçekleştiriliyor. YTÜ'lü akademisyenlerin geliştirdiği modelde ise bu süreç basınç sensörü ve görüntüleme sistemiyle desteklenerek daha kontrollü bir yapıya kavuşturuluyor. Böylece müdahalenin seyri anlık olarak ekrandan izlenebiliyor ve sürecin daha güvenli yönetilmesi sağlanıyor.

Geliştirilen sistem, cerrahi uygulamalarda kritik önem taşıyan bir aşamayı yalnızca el becerisine bağlı olmaktan çıkarıp teknik verilerle desteklenen bir yapıya taşıyor. Özellikle hassas dokular üzerinde yapılan işlemlerde doğru basınç seviyesinin korunması ve görüntü eşliğinde ilerlenmesi, risklerin azaltılması açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Prof. Dr. Cüneyt Yılmaz ile Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü'nün imzasını taşıyan buluş, cerrahide daha güvenli ve daha kontrollü müdahale için geliştirilen yerli çözümler arasında yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, hassas dokunun şişirilip boşaltılması işlemlerinin, basit bir şırınga kullanılarak manuel yapıldığını, işlemin başarısının da operatörün el ayarına bağlı olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bizim buluşumuz olan 'basınç ve görüntü geri beslemeli şırınga pompası' sisteminin manuel kullanılan aparatlardan farkı, endoskopi kameralı ve basınç sensörlü bir kontrolör yapısına sahip olmasıdır. Bu sayede ameliyat öncesi, örneğin ses teli ameliyatlarında, doku şişirme ve boşaltma işlemlerinin en uygun ve hatasız bir şekilde yapılmasına imkan sağlanmış olunacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü de tıp sektöründe hala alınacak çok yol ve aşılması gereken insan kaynaklı problemlerinin olduğunu aktardı.

Disiplinlerarası projelerle, buluşlarla sağlık teknolojileri alanının desteklenmesi gerektiğine değinen Ömürlü, "İnsanın değerine yaraşır şekilde hem hasta destek sistemlerinin, hem de doktor/hemşire ve bütün tıp çalışanlarının günlük kullanılan ekipmanlarının geliştirilmesi, temel amaçlarımızdan olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YTÜ'lü Öğretim Üyelerinden Akıllı Şırınga İnovasyonu - Son Dakika

Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Norveç’ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı Norveç'ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi deprem Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
SON DAKİKA: YTÜ'lü Öğretim Üyelerinden Akıllı Şırınga İnovasyonu - Son Dakika
