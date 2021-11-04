Üye Girişi
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi - Son Dakika

Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi

04.11.2021 17:09

Rizeli bir vatandaş, yüksek gelen elektrik faturası hakkında bir video çekip tepki gösterdi. Rizeli vatandaşın videosu kısa sürede viral oldu ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dönemde üst üste gelen zamlar vatandaşın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Başta akaryakıt olmak üzere enerji ürünlerine ve temel tüketim maddelerine gelen zamlar, vatandaşın tepkisine yol açıyor.

Rizeli bir vatandaşın yüksek gelen elektrik faturasına tepkisi olay oldu. Bir video çekip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, 409 liralık elektrik faturasına isyan etti.

"EV BEYOĞLU'NUN ARKA SOKAKLARI GİBİ"

Basit sıradan bir vatandaş olduğunu söyleyen Rizeli, çektiği videoda, "Bu ayki elektrik faturası 409 lira. Emre sen siyasetten uzak dur, siyasi konulara girme diyorlar. Siz insan değil misiniz? Vatandaş önceden gireni bir şekilde çıkartıyordu borç harç. Bu faturaları gören adamın psikolojisi bozuluyor. Evde 4 tane ampulü iptal ettim. Ev Beyoğlu'nun arka sokakları gibi." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ BİR VİDEO DAHA PAYLAŞARAK İDDİALARA YANIT VERDİ

Paylaştığı videoda söylediklerinin üzerine tepkiler alan Rizeli vatandaş, köylerde faturaların 3 aylık düzenlendiği, 409 liralık faturasının da 3 aylık tutar olduğu iddiaları üzerine ikinci bir video paylaşarak iddialara cevap verdi.

Rizeli vatandaş, "2-3 aylık faturayı 1 aylık fatura gibi gösteriyormuşum. Ben yalan konuşuyormuşum. Köylere 3 aylık fatura geliyormuş. Öncelikle ben Ortaköy Mahallesi'ndeyim. Bak burada ne yazıyor: 1.10.2021- 2-11.2021. Ama görseniz de duysanız da inanmıyorsunuz. Şofben var mı evde diyorlar. Cumadan cumaya yıkanıyoruz artık. O raddeye geldik ama bunu kimseye inandıramıyorum.Böyle bir şey olamaz." dedi.

Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi

Akaryakıt, Beyoğlu, Enerji, İsyan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt 17:00 Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu 16:58 Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı 16:39 Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında karar açıklandı 16:29 Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında karar açıklandı Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz 16:13 Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar 16:03 Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar
MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:09 Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi
17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü
17:00 Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt
16:39 Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı
16:39 İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor
16:36 Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli
16:10 "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı
15:59 İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi
15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma
15:47 Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler
"Ozan Garip" mahlaslı halk ozanı hayatını kaybetti! Dillere dolanan "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı         
17:02
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü         
17:00
Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak         
16:44
Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli         
16:37
Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması "sadakatsiz" olarak yorumlandı         
16:25
"100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı         
16:10
Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma         
15:59
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 17:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement