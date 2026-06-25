Yüksek Mahkeme'den Bayer'e Roundup Davasında Destek - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme'den Bayer'e Roundup Davasında Destek

25.06.2026 21:07
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ABD Yüksek Mahkemesi, Roundup ilacının kanser riski iddialarını geçersiz kıldı, Bayer'i haklı buldu.

ABD Yüksek Mahkemesi, glifosat içerikli "Roundup" adlı tarım ilacının kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davada, Alman ilaç ve tarım kimyasalları şirketi Bayer'in satın aldığı Monsanto firması lehine karar verdi.

Mahkeme, Bayer'in 2018'de bünyesine kattığı Monsanto firması tarafından üretilen Roundup adlı tarım ilacına ilişkin açılan "Durnell" davasında kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme, 2'ye karşı 7 oyla aldığı kararla, Federal Böcek İlacı, Mantar İlacı ve Kemirgen İlacı Yasası'nın (FIFRA), eyalet yasalarına dayanan "uyarma yükümlülüğü ihlali" iddialarını geçersiz kıldığına hükmetti.

Mahkeme, ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) ürün güvenliği konusunda kanser uyarısını zorunlu kılmadığını, bu nedenle eyalet mahkemelerinin federal kurallarla çelişen ek etiketleme zorunlulukları getiremeyeceğini belirterek, şirketi haklı buldu ve alt mahkemenin kararını bozdu.

Söz konusu davada, John Durnell adlı kişi, Monsanto firmasının ürettiği Roundup ürününü yaklaşık 20 yıl boyunca kullandığını ve bu ilacın kendisinde kansere neden olduğunu iddia etmişti.

Durnell, şirketin ürün etiketine kanser riski uyarısı koymayarak kusurlu davrandığını savunmuştu. Missouri'deki eyalet mahkemesi jürisi, Durnell'i haklı bularak 1,25 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetmiş, eyalet temyiz mahkemesi de bu kararı onamıştı.

Bayer'den yapılan açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararı bilim, çiftçiler ve inovasyon için düzenleyici netliğe ihtiyaç duyan sektörler açısından olumlu bir gelişme olarak nitelendirildi.

Kararın yaklaşık on yıldır süren Roundup davalarını önemli ölçüde sınırlandırmaya yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, mevcut "uyarı eksikliği" temelli davaların düşmesine ve gelecekte bu tür iddialarla yeni davaların açılmasının engellenmesine yol açmasının beklendiği ifade edildi.

Monsanto firması, Roundup adlı ilacı ilk olarak 1974 yılında piyasaya sürmüştü.

Bayer, 2018'de 63 milyar dolarlık bir anlaşmayla Monsanto'yu satın almasıyla, Roundup'ın kansere yol açtığı iddialarıyla ABD genelindeki mahkemelerde şirkete karşı açılan davalarla karşı karşıya kalmıştı.

Şirket, şubat ayında mevcut ve gelecekteki Roundup tazminat taleplerini çözüme kavuşturmak amacıyla 7,25 milyar dolarlık bir uzlaşma planı duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Mahkeme, Bayer, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek Mahkeme'den Bayer'e Roundup Davasında Destek - Son Dakika

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