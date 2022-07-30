Yüksek mimar Şendur, mesleğin inceliklerini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksek mimar Şendur, mesleğin inceliklerini anlattı

30.07.2022 14:52
Yüksek mimar Şendur, mesleğin inceliklerini anlattı

Yüksek mimar Burak Şendur, profesyonel iş hayatında tam donanımlı bir mimar olmak isteyen meslektaşlarının yaptığı işlerin, portfolyosünün içeriğinin, grafik düzeninin ve sunum biçiminin önemli olduğunu söyledi.

Yüksek mimar Burak Şendur, profesyonel iş hayatında tam donanımlı bir mimar olmak isteyen meslektaşlarının yaptığı işlerin, portfolyosünün içeriğinin, grafik düzeninin ve sunum biçiminin önemli olduğunu söyledi.

Yüksek mimar Şendur, mesleğin incelikleri ile ilgili bilgi verdi. Mesleğe adım atacak kişinin mezun olduğu lise, üniversite önceden çalıştığı ofisler, içinde bulunduğu projeler ve kendini nasıl geliştirdiğinin iş hayatında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Şendur, mesleğin oldukça özveri ve disiplin gerektirdiğini aktardı. Şendur, "Mimarın koordinasyon becerisi yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Mimar, uyumlu bir kişiliğe sahip olmalı. Bu değerleri barındıran bir kişi ekibimizin kimyasını yakalayabilecek şekilde olumlu, enerjisi yüksek ve pozitif ise benim için çalışma arkadaşımız olabilecek bir potansiyele sahip demektir. İlk ve ortaokul dönemlerimde mekanik tesisat uygulamaları çıraklığından tutun da mobilya model çizim çıraklığına kadar mimarlık sektörünü etkileyen farklı alt sektörlerde çalışarak yaz tatillerimi değerlendiriyordum. Tabi bu çalışma tasarlamak ve inşa etmeye olan ilgi ve istek ile olabilir. Çocukluğumdan bu yana süre gelen bu istek sayesinde lise dönemlerimde mimari tasarım uygulamalarına merak salıp bu uygulamaları öğrenerek küçük de olsa mimarlığa adım attım. Bu dönemde mobilya üretim atölyelerine 3 boyutlu modeller hazırlıyor ve görselleştirmeler yapıyordum. Mimarlık eğitimime devam ettiğim yıllarda Barselona'da bulunan DNA Architects firmasından orada çalışmak için bir davet aldım ve Avrupa'da çalışma deneyimi edindim. Okuduğum bölümden mezun olduktan sonra ilk çalıştığım şirket Avusturya Viyana'da bulunan Zechner & Zechner Architekten olmuştur. Viyana'dan İstanbul'a döndükten sonra firmamı kurdum ve halihazırda buradaki projelerime ve dışarıdan aldığım projelere devam etmekteyim. Türkiye ve Avrupa'da mimari bir örneği olmayan ve bu alanda yapmış olduğumuz yapıyı yılın en iyi mimari yapı tasarımı ödülünü de alan SOM yeni nesil ticaret merkezi olmuştur. Yapmış olduğum ticaret merkezi yılın en iyi mimari yapısı seçilmesi sayesinde ise meslek hayatıma kendi yolunu çizerek başlayanlardan oldum.

Gözünüzün değdiği her mekanı, deneyimlediğiniz tüm anları biriktirin. Bunlarla vizyonunuzu besleyin, alanlarınızı, algınızı genişletin. Mimar olarak bizim görgümüzü, bilgimizi, perspektifimizi, vizyonumuzu genişletmemiz gerek. Bizim işimiz estetik kaygıları elden bırakmadan ihtiyaçları karşılayarak kullanıcıyı memnun etmek" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
AK Parti'nin 'Yüz Yüze 100 Gün' programı Küçükçekmece'de başladı AK Parti'nin 'Yüz Yüze 100 Gün' programı Küçükçekmece'de başladı İstanbul'da kaçakçılık operasyonu İstanbul'da kaçakçılık operasyonu
Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Viyana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek mimar Şendur, mesleğin inceliklerini anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:13 Afyonkarahisar acı olay! Kendi oğlunu otomobille çarpıp öldürdü
14:03 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan skandal Putin tezahüratı için açıklama geldi: Ukrayna bizden özür dilemeli
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:37 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira olarak hesaplandı
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 14:52:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksek mimar Şendur, mesleğin inceliklerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement