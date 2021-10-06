Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim öğrencilerinin dört gözle beklediği haberi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, ekim ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, konu hakkında şunları söyledi:

"Sevgili gençler, ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda... Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim."

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle: