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Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika

Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

06.10.2021 09:48

Yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. yükseköğrenim öğrencilerinin

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim öğrencilerinin dört gözle beklediği haberi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, ekim ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, konu hakkında şunları söyledi:

"Sevgili gençler, ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda... Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim."

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Mehmet Kasapoğlu, Kredi, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika Ekonomi


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