Yüksek Teknoloji Endeksi Eylülde Zirve Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksek Teknoloji Endeksi Eylülde Zirve Yaptı

Eylül'de yüksek teknoloji endeksi 124,8 puana çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

11.11.2024 11:46
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Sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış yüksek teknoloji endeksi eylülde 124,8 puanla son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak pozitif seyrini sürdürdü.

Ekonomi yönetiminin desteklediği katma değerli üretimi artırmaya yönelik çalışmalarının etkisi, sanayi üretimi verileri kapsamında hesaplanan yüksek teknoloji endeksine de yansıdı.

Bu yıla 93,7 seviyesinden başlayan endeks, martta yılın en yüksek seviyesi olan 171,8'i görmüştü. Takip eden aylarda ivme kaybeden endeks haziranda 95,4'e kadar geriledi.

Hazirandan sonra toparlanan yüksek teknoloji endeksi temmuzda 96,7, ağustosta 116 ve eylülde 124,8'e çıktı. Böylece yüksek teknoloji endeksi son 6 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, AA muhabirine, sanayi üretiminde dönemsel gelişmelerin öne çıktığını söyledi.

Veri kapsamında hesaplanan "yüksek teknoloji" kaleminde son aylardaki yükselişe işaret eden Demirkol, "Bu ürün grubunun her zaman tedarikçi ve alıcısı var. Yüksek teknoloji alanına yapılan yatırımlar ve bu alana verilen teşvikler, ülkenin gelişmesi açısında çok önemli. Bu alanda söz sahibi olunması durumunda ihracat gelirlerinin daha da artacağına inanıyorum." dedi.

Sanayide dönüşümün, Türkiye'nin de gündeminde olduğunu belirten Demirkol, "Endüstri 4.0 dönüşümü, yerli ve milli yatırımlarla ve yeşil dönüşümle birlikte Türkiye'nin hep gündeminde olmalı. Bu alanda yapılan yatırımlar, Türkiye'de verimliliği artırırken enerji tasarrufu da sağlayacak. Bunlar çok yönlü gelişmeler ve ülkeye birçok alanda katkı sağlayacak. Yeşil dönüşüm, birçok firmaya ihracatta yeni pazarlar açması açısından daha da önemli hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Enerji, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek Teknoloji Endeksi Eylülde Zirve Yaptı - Son Dakika

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