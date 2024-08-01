Yüksekova'da Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksekova'da Buğday Hasadı Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyü Gümüşlü mezrasında buğday hasadı başladı. Yoğun yağışlar sayesinde bölgede yüksek verim elde edilirken, köylüler imece usulü ve makinelerle hasat yapıyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere yardımcı olarak buğday hasadı gerçekleştirdi ve bereketli bir sene olduğunu belirtti.

01.08.2024 15:12
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buğday hasadı başlarken bu sene yağışlar sayesinde yüksek verim elde edildi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyü Gümüşlü mezrasındaki çiftçiler buğday hasadına başladı. Bu sene yoğun yağışlar sayesinde bölgede verim artarken, kavurucu sıcakların altında köylüler hem imece usulü hem de makinelerle buğday hasadı yapıyor.

Hasat yapılan tarlalarda incelemede bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere yardımda bulunarak makineyle buğday hasadı gerçekleştirdi. Bereketli bir sene olduğunu belirten Geçirgen, "Ortaç köyümüzün Gümüşlü mezrasını ziyaret ettik. Çiftçilerimizin büyük emekle hasadını yaptığı buğday tarlasına geldik. Engebeli bir bölge olmasına rağmen çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen hasadını gerçekleştiriyor. Şimdiden tüm çiftçilerimize kolay gelsin" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

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