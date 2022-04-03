Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi

03.04.2022 23:02

Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi Yüksekova ESO Başkanı Vedat Çoğaç: -"Artan kiralar nedeniyle birçok esnafımız iş yerlerini kapattı" Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, son dönemlerde artan kiralar nedeniyle esnaf zor günler geçiriyor.

Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi

Yüksekova ESO Başkanı Vedat Çoğaç:

-"Artan kiralar nedeniyle birçok esnafımız iş yerlerini kapattı"

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, son dönemlerde artan kiralar nedeniyle esnaf zor günler geçiriyor.

İlçenin Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan esnaflar artan iş yeri kiraları nedeniyle zorladıklarını belirttiler. Her sene mülk sahipleri tarafından yüzde 15 ila 20 oranında artış yapıldığını belirten esnaf, bu sene ise daha fazla oranda artış yapıldığını söyledi.

Yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklamada bulunan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Esnaflarımız bu sene zor günler geçiriyor. Biz her defasında mülk sahiplerine atan kiraları indirmeleri noktasında çağrıda bulunduk. " dedi.

Açıklamalarında esnafa destek çıkılması noktasında mülk sahiplerine çağrısını yineleyen Çoğaç, "Biz mülk sahiplerine zam yapmayın demiyoruz. Ama esnafımıza da destek çıkmalıyız. Artık kira artışından vazgeçelim ki, esnafımız kepeneklerini kapatmasın. Esnaf da eskisi gibi çalışmıyor, sattığı malın yerini dolduramıyor. Amacımız, çabamız Yüksekova'nın geleceği için. Hiçbir esnafımızın mum ışığı sönmesin" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi
Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın yıldızı Nelsson '6 kadını birbiriyle aldattım' sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi Galatasaray'ın yıldızı Nelsson '6 kadını birbiriyle aldattım' sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu? Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 23:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da esnaf artan kiralara tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement