Yüksekova'da Kurbanlık Hayvanlar Görücüye Çıktı

Ekonomi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Her sene olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin Yeşildere Mahallesi'ndeki belediye kesimhanesinin önündeki alanda küçük ve büyükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı. Özellikle kurbanlıkta kesimi fazla tercih edilen küçükbaş hayvanların pazarlığı ise sıkı geçiyor.

Vatandaşların alım gücünün düşük olduğu ifade eden Abidin Tekin isimli satıcı, "Bayrama sayılı günler kaldı. Vatandaşlar yeni yeni gelmeye başladı. Piyasa durgun, inşallah açılır. Önümüzde daha günler var. Biz de vatandaşa fiyat konusunda yardımcı oluyoruz" dedi.

Koyun almak için fiyatta zorlandığını belirten İslam Geçirgen ise, "Kurbanlıklara bakıyoruz. Fiyatlar yüksek. Uygun olanı alacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ