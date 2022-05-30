Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor! - Son Dakika
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Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!

30.05.2022 17:11

Son dönemde artan konut ve kira fiyatlarının ardından yeni bir tedbir geliştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan yeni proje kapsamında, konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak. İsteyen vatandaş evini kendisi yapacak isteyen de müteahhitle anlaşabilecek. Arsa satışına ise ağustos ayında başlanacak.

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara çeşitli tedbirler alınıyor. Bu modellerden birini de Çevre Bakanı Murat Kurum paylaştı.

HAZİNE ARAZİLERİ DÜŞÜK MALİYETLE VATANDAŞA SATILACAK

Yeni modele göre konut sıkıntısının yaşandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak. Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.

BİRKAÇ VATANDAŞ BİR ARAYA GELİP 3-4 KATLI BİNA YAPABİLECEK

Vatandaşa satılacak veya tahsis edilecek arsanın büyüklüğü arsanın yerine göre belirlenecek. Bin metrekareden daha küçük arsalarda tek katlı evlerin yapılması istenecek. 8 -10 dönümlük arazilerde ise birkaç vatandaş bir araya gelecek 3-4 katlı binalar yapılabilecek.

ARSA SATIŞINA AĞUSTOS AYINDA BAŞLANACAK

Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı. Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak. Arsa satışına ağustos ayında başlanması planlanıyor.

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ankara, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor! - Son Dakika


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