Yünsa, döşemelik kumaş koleksiyonuyla yeni pazarları hedefliyor - Son Dakika

Yünsa, erkek ve kadın giyime yönelik yünlü kumaş üretiminin yanı sıra döşemelik kumaş segmentinde de büyümeyi hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, Avrupa'nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi Yünsa, ev tekstili sektöründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayacak olan Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'na katılacak.

Yünsa, fuarda ev ve ofis mobilyalarından dekoratif duvar kaplamalarına kadar birçok alanda kullanılan döşemelik kumaş serisini tanıtacak.

17-21 Mayıs günlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nda döşemelik kumaş koleksiyonlarını sergileyecek olan Yünsa, zengin renk ve desen çeşitliliğiyle her zevke hitap eden ve yenilikçi uygulamalarda farklı alanlarda kullanıma uygun çözümler sunan döşemelik kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, döşemelik kumaşlarda ağırlıklı olarak yüzde 100 doğal ve sağlıklı bir ham madde olan yünü kullandıklarını ifade etti.

Sürmegöz, "Çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yün-poliamid, yün-polyester, polyester, geri dönüştürülmüş, güç tutuşur polyester ve güç tutuşan yünden oluşan kumaşlar da koleksiyonumuzda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yünsa döşemelik kumaşları daha çok ofis ve ev mobilyalarında, perdelerde ve dekoratif duvar kaplamalarında kullanıldığını aktaran Sürmegöz, şunları kaydetti:

"Kalitesi ve performansı çeşitli testlerle kanıtlanmış olan ürünlerimiz ayrıca kamuya açık alanlarda, hastane, otel, sinema ve tiyatro salonları, havaalanı, restoran gibi özel çalışma alanlarında da tercih ediliyor. Bunların yanında toplu ulaşım sektörüne yönelik olarak otobüs, tren ve uçak içi kullanıma yönelik özel döşemelik koleksiyonlarımız da mevcut."

"Avrupa'da döşemelik satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz"

Sürmegöz, müşterilerin talepleri doğrultusunda yüksek muvakemet, güç tutuşma, leke tutmazlık, yağ-sıvı iticilik, renk solmazlığı, antiviral-antibakteriyel ve UV koruma gibi teknik özelliklere sahip, sektörel standartları karşılayan döşemelik kumaşlar sunduklarını aktardı.

Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortam havasını temizleyen, sigara kokusunu absorbe eden, toz tutmayan ve içerdiği mikrokapsüllerle stresi azaltan kumaşlar gibi yenilikçi uygulamaları da sunabildiklerini belirten Sürmegöz, döşemelik kumaş alanında en büyük pazarlarının Amerika olduğunu ve iç pazarda da büyük talep gördüklerini hatırlattı.

Sürmegöz, bu yıl ilk kez katılacakları Uluslararası Hometex Fuarı'nda iç piyasadaki ve yakın coğrafyadaki potansiyel müşterilerle bir araya gelerek bu alanda yeni iş birliği fırsatları yakalamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Bu fuarın hemen ardından Almanya'da katılacağımız iki farklı fuarla da hem ev tekstili hem de havacılık alanında döşemelik kumaşlarımızı tanıtarak Avrupa'da döşemelik satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.