Yuntdağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yuntdağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı Yapıldı

Yuntdağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı Yapıldı

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, Yuntdağı bölgesinin gelişmesi ve tarımsal kültürel faaliyetlerin artırılması için çeşitli öneriler masaya yatırıldı.

15.09.2024 14:12  Güncelleme: 14:13
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Yunusemre Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Manisa Yuntdağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı'nda, bölgenin gelişmesi için neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı.

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Konferans Salonu'nda Manisa Yuntdağı Kırsal Kalkınma Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri katıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Başkan Balaban, düzenlenecek etkinlik ve organizasyonlarla bölgenin gelişmesi için çalışacaklarını söyledi. Çalıştaya katılan herkese teşekkür eden Başkan Balaban, Yuntdağı'nda tarımsal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğinin altını çizdi.

Çalıştayın moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürü Ayşegül Güngören üstlenirken; Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi kurucularından Faik Gür, 'Yuntdağları ve Kırsal Kalkınma', OBASYA Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, 'Yunt Dağları Turizmi ve OBASYA', Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölüm Başkanı Rasim Akpınar, 'Geçmişten Günümüze Yuntdağı'nda Sosyoloji' konusunda katılımcıları bilgilendirirken; Fotoğraf Sanatçısı Birol Üzmez'in 'Yuntdağı Görünmez Atların Fısıltısı Sergisi'nin fotoğraflarının gösterimi yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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