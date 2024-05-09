Yunusemre Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'nde kaldırım onarımı yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'nde kaldırım onarımı yapıyor

Yunusemre Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi\'nde kaldırım onarımı yapıyor

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bozuk kaldırımların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.

09.05.2024 13:49  Güncelleme: 13:54
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Yunusemre Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'nde bozuk kaldırımların onarımını yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde bozulan ve yıpranan kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 50. Yıl Mahallesi 6102 sokakta bulunan kaldırımda bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Ekipleri halkın ihtiyaç duyduğu çalışmalara yönlendirdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Balaban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın bizden talep ettiği kaldırım ve yollarda onarım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 50. Yıl Mahallemizde başladığımız kaldırım onarım çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de sürecek. Ekiplerimiz belirli bir program çerçevesinde bakım onarım çalışmalarına devam edecek."

Vatandaşlar da çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'nde kaldırım onarımı yapıyor - Son Dakika

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