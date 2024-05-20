Ekonomi

Yunusemre Belediyesi'nde 5 yıllık stratejik plan çalışmaları başladı. Toplantıda müdürlere seslenen Belediye Başkanı Semih Balaban, "Adalet, hak ve liyakat anlayışıyla birlikte yol yürüyeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 5 yıllık stratejik plan (2025 - 2029) çalışmaları kapsamında müdürlerle bir araya geldi. Başkan Balaban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcıları Cengiz Balkan, Mehmet Mesut Doğan, Emine Özge Arslan, Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda müdürlere seslenen Belediye Başkanı Balaban, 5 yıl süresince birlikte uyum içerisinde çalışmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Balaban yaptığı konuşmada, "İşinizi iyi yaptıkça birlikte yol yürüyeceğiz. Birbirimize saygıda kusur etmeyen bir anlayışla belediyeyi yönetmek istiyoruz. Mazeret üretmeden iş üreteceğiz. Mesai mefhumu gözetmeksizin bu şehre hizmet edeceğiz. Adalet, hak ve liyakat anlayışıyla birlikte yol yürüyeceğiz. Belediye ne kadar iyi çalışırsa halkımızda o kadar mutlu olur" diye konuştu. - MANİSA