Yunusemre Belediyesi\'nin Organik Meyve Bahçelerinde Budama Çalışması

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı bölgesinde alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla kurduğu organik meyve bahçelerinde budama çalışması yapılıyor.

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticinin yanında olan Yunusemre Belediyesi, Yuntdağıköseler Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik alanda kurduğu meyve bahçesi ile bölge meyveciliğine öncülük ediyor. Yuntdağıköseler'de bulunan meyve bahçesinde budama çalışması yapan ekipler, önümüzdeki hasat döneminde ağaçlardan ürün elde edecek. Destekleme ve eğitimlerle bölgede ürün çeşitliliğinin arttığına vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üreticilerimizi desteklemeye, ekiplerimizin özverili çalışmaları ile meyve bahçemizden verim almaya devam ediyoruz. Bu bahçe üreticilerimize hem örnek oluyor hem de alınacak aşı örnekleriyle bütün civardaki meyve ağaçlarının aşılanması ve meyveciliğin geliştirilmesi sağlanıyor. Şu anda budama ve temizleme çalışması önümüzdeki aylarda meyveleri toplamaya başlayacağız. Kırsal anlamda çalışmalarımız sürecek" dedi. - MANİSA