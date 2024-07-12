Yunusemre Belediyesi Organik Bağcılık Projesi\'ne Destek Veriyor

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi'nin Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile beraber Yuntdağıköseler Mahallesi'nde başlattığı Organik Bağcılık Projesi devam ediyor.

Üreticilerini destekleyen Yunusemre Belediyesi, Yuntdağıköseler Mahallesi'nde örnek olan Organik Bağcılık Projesine desteğini sürdürüyor. Mahallede 8 dönümlük alanda üretimde bulunan Hüseyin Ali Uyanık, kendisini ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, Kırsal Kalkınma Komisyon Başkanı Yelda Çevikoğlu, Tarımsal Hizmetler Müdürü Abdülkadir Yetiş ve teknik personeli ağırladı. 8 dönümlük alanda üretimde bulunan Hüseyin Ali Uyanık, Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı asma fidanı, ve tel gibi yardımlardan dolayı teşekkür etti. Pekmez ve sofralık üzümden verim aldığını belirten Uyanık, desteğin devam etmesinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA