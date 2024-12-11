Yunusemre Belediyesi, Sosyal Tesisler ve Muhtarlık Binalarını Yeniliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, Sosyal Tesisler ve Muhtarlık Binalarını Yeniliyor

Yunusemre Belediyesi, Sosyal Tesisler ve Muhtarlık Binalarını Yeniliyor

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki sosyal tesisler ve muhtarlık binalarının bakım-onarım çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşlara daha modern bir hizmet sunmayı hedefliyor. Çalışmalar, 11 mahallede yoğun bir şekilde devam ediyor.

11.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde yer alan çok amaçlı sosyal tesisler ve muhtarlık binalarını yenileyerek vatandaşlara daha modern ve konforlu bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçe genelindeki çok amaçlı sosyal tesis ve muhtarlık binalarında bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmancalı, Çamlıca, Uzunlar, Seyitli, Süngüllü, Üçpınar, Asmacık, Yağcılar, Türkmen, Otmanlar ve Ortaköy mahallelerinde bulunan çok amaçlı sosyal tesis ve muhtarlık binalarının bakım ve onarımı yapıldı. Çalışmalar kapsamında tesislerin tamamında boya badana işlemi gerçekleştirilirken; ihtiyaç duyulan binalarda iyileştirme de gerçekleştirildi.

Yunusemre'nin 11 mahallesinde hummalı çalışma

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal tesisler ve muhtarlık binalarının bakımını ihmal etmediklerini vurgulayarak, "Halkımızın sanat ve spor ile bağlarını kuvvetlendiriyoruz. Mutlu bir Yunusemre inşa etmek için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çaba gösteriyor. Kırsal mahallelerimizde bulunan vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı çok amaçlı sosyal tesislerimizin ve bölgede hizmet sunan muhtarlarımızın hizmet binalarının ihtiyaç duyduğu bakım onarım çalışmalarını hızla yapıyoruz. 11 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışma belirli bir program çerçevesinde devam edecek. Emekleri ile 270 bin vatandaşımıza ulaşmamıza aracı olan mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yunusemre Belediyesi hayatın her alanında olmaya devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesi, Sosyal Tesisler ve Muhtarlık Binalarını Yeniliyor - Son Dakika

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