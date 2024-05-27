Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı\'nda organik meyve bahçesinde temizleme ve budama çalışması yapıyor

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı'nda alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu organik meyve bahçesinde temizleme ve budama çalışması yapılıyor.

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticinin yanında olan Yunusemre Belediyesi, Yuntdağıköseler Mahallesi'nde 25 bin metrekarelik alanda kurduğu meyve bahçesi ile bölge meyveciliğine öncülük etmeye devam ediyor. Meyve bahçesinde budama çalışması yapılmasıyla önümüzdeki hasat döneminde ağaçlardan ürün elde edilmesi sağlanacak. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yuntdağıköseler Mahallesi'ndeki örnek kapama bahçe çalışması devam ediyor. Belediye ekiplerimiz bahçede bakım çalışmalarını sürdürüyor. Buradan üreticilerimiz her zaman gelip örnek alabilir. Örnek alınan kalem ile kendi üretimini yapabilir" dedi. - MANİSA