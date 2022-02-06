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Yunusemre Belediyesinde memura tavan destek - Son Dakika

Yunusemre Belediyesinde memura tavan destek

06.02.2022 15:47
Yunusemre Belediyesinde memura tavan destek

Yunusemre Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı.

Yunusemre Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı.

Yunusemre Belediyesi ve yetkili sendika Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak sosyal denge sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Belediyede çalışan 230 memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren sözleşme Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Bem Bir Sen Şube Başkanı Faruk Karaca tarafından imzalandı. Başkan Çerçi'nin makamında gerçekleştirilen imza töreninde memurların ve sözleşmeli personelin yüzünü güldüren sözleşmeye imzalar atıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Yunusemre, 257 bin nüfusu ile Manisa'nın en yoğun nüfusa sahip ilçesi. Şehrimizin her noktasına hizmet götürmemizde en büyük emek ise çalışanlarımızın. Sözleşmemizin memurlarımıza ve sözleşmeli personellerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Faruk Karaca da her zaman çalışanların yanında olan Başkan Çerçi'ye teşekkür ederek, "Yaklaşık 8 yıldır örgütlü olduğumuz Yunusemre Belediyesinde başkanımız çalışma barışının sağlanması konusunda oldukça duyarlı. Yaptığımız sözleşme tavan ücret üzerinden. Memur emekçilerinin her zaman yanında olan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinde memura tavan destek

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Faruk Karaca, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesinde memura tavan destek - Son Dakika Ekonomi


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