Yunusemre\'de Anneler Günü Özel El Emeği Ürünler Satışta

Yunusemre Belediyesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri ile Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde emekle üretilen birbirinden özel ürünler, Atatürk Kent Parkı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Anneler Günü'ne özel, uygun fiyatlarla satışa çıkarılan ürünlerin yer aldığı stantlar, hafta sonu boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri ile Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin üretken kadınları, yeteneklerini ve el becerilerini sergileyerek el emeği ürünlerini görücüye çıkardı. Atatürk Kent Parkı'nda kurulan stantların açılış törenine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Burçin Umut Doğru, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata ve çok sayıda üretici kadın katıldı. Rengarenk el işleri, dekoratif objeler, el yapımı takılar ve daha pek çok özenle hazırlanmış ürünün yer aldığı sergiye kadınların el emeği göz nuru çalışmalarını yakından görmek ve bu anlamlı çabaya destek olmak isteyen tüm vatandaşlar davet ediliyor.

Anneler Günü'ne özel

Kadınların elleriyle hazırladığı bu özel ürünlerin satışı, Atatürk Kent Parkı'nda yer alan İdari Hizmet Binası'nın yanında, Çim Kütüphanesi önünde gerçekleşiyor. Stantlar, 11 Mayıs Pazar gece yarısına kadar açık kalacak. - MANİSA