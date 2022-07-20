Yunusemre'de işçilere yüzde 78'lik rekor zam - Son Dakika
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Yunusemre'de işçilere yüzde 78'lik rekor zam

20.07.2022 09:53
Yunusemre'de işçilere yüzde 78'lik rekor zam

Manisa Yunusemre Belediyesi, çalışanlarına yaptığı yüzde 78 oranında rekor zamla en düşük işçi maaşı 7 bin 924 TL oldu.

Manisa Yunusemre Belediyesi, çalışanlarına yaptığı yüzde 78 oranında rekor zamla en düşük işçi maaşı 7 bin 924 TL oldu. İşçilerin yeni sözleşme ile birlikte alın terlerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını açıklayan Hizmet İş Sendikası Manisa 1 no'lu Şube Başkanı Okan Polat, Başkan Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi, Toplu İş Sözleşmesinde çalışanlarına yüzde 78 oranında yaptığı zamla, ilçe belediyeleri arasında rekor seviyede artışa imza attı. Yunusemre Belediyesi, yetkili sendika olan Hizmet-İş MAYEB AŞ'de bulunan çalışanları kapsayan sözleşme ile maaşlar iyileştirilirken; Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat işyeri temsilcileri ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Yapılan zam ile birlikte çalışanları enflasyona ezdirmediklerini kaydeden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada emtia fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu oldu geçtiğimiz 6 aylık süreçte. Türkiye'de bundan ciddi bir şekilde etkilendi, enflasyon artışı oldu. Hükümetimiz bayram öncesi memur maaşlarına yüzde 40'lık bir artış yaptı. Keza asgari ücrete de öyle. Belediyemizde de bin 50 çalışanımız asgari ücret civarında maaş alıyor. Biz de bu konuda ciddi bir çalışma yaptık" diye konuştu.

Zam oranları hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Çerçi şunları söyledi: "Çalışmamıza göre 6 gruptan oluşan çalışanımızdan en alt grupta olanlara 7 bin 924 TL net maaş ödenecek. Çalışanımıza yüzde 78 oranında zam yaptık. Çalışanımıza hayırlı olsun. Elbette çalışanlarımızın sorumlulukları var. Dünyanın geldiği ortamda belediye olarak bütçe imkanlarını da gözeterek yapabileceğimizin en üst seviyesini yapmaya gayret gösterdik. İmkanlarımız sınırlı. Kaynak oluşturma süreçlerimizi de ciddi anlamda zorluyoruz. Hayata geçirmemiz gereken yatırımlarımız var. Rahmi Okan ve işyeri temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Onlar da aynı hassasiyet ile konuya yaklaştılar. Güzel bir çalışma oldu. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Ortak bir anlayış sergilendi. Hayırlı uğurlu olsun".

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat ise uzun görüşmeler sonrasında hem belediye hem de çalışanlar için iyi bir sonuç elde edildiğini belirtti. Polat, "Belediye başkanımız 'arkadaşlarımız sıkıntı yaşarken biz burada rahat oturamayız' diyordu. Biz bunu işçi arkadaşlarımıza söylediğimizde birçok arkadaşımız 'böyle düşünen bir belediye başkanımız olduğu için şanslıyız' dedi. Burada yapılan görüşme de bu sözün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi ve ekibine bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Yunusemre, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yunusemre'de işçilere yüzde 78'lik rekor zam - Son Dakika

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