Üye Girişi
Yüreğir Ziraat Odası Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda - Son Dakika

Yüreğir Ziraat Odası Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda

02.11.2021 14:21
Yüreğir Ziraat Odası Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda

Yüreğir Ziraat Odası, pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıl aradan sonra kapılarını açan Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'na katılarak, limon, mandalina, portakal, greyfurt, yer fıstığının yanı sıra bölgede yeni yetişmeye başlayan ejder meyvesini standında sergiledi.

Yüreğir Ziraat Odası, pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıl aradan sonra kapılarını açan Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'na katılarak, limon, mandalina, portakal, greyfurt, yer fıstığının yanı sıra bölgede yeni yetişmeye başlayan ejder meyvesini standında sergiledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım fuarının, tarımda yeni gelişen bilgi ve teknolojilerin çiftçilere aktarılması ve etkin kullanılması ile daha geniş kitlelere ulaştırılmasında, bölgelerin ve ürünlerin tanıtımında büyük önem taşıdığını söyledi.

Bölgede yetişen ürünlerin tanıtımı ve sektördeki son gelişmelerin takip edebilmesi konusunda fuarların payının büyük olduğunu belirten Doğan, "Tarım fuarları, yurtiçi ve yurtdışında pazarlama faaliyetlerine de katkı sunmakta ve yeni bakış açıları kazandırmaktadır" dedi.

Çukurova'nın Türkiye'nin önemli bir tarım merkezi olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Adana pek çok ilden farklı olarak yüzölçümünün yüzde 38'i ile tarım yapmaya müsait. Mevsim şartlarının elverişli olması nedeniyle de Adana tarımın başkenti olarak anılmaktadır. Son yıllarda dünyanın yaşadığı salgın, tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Üreticilerimiz zor şartlarda üretim yaparak, ocaklarda tencerelerin kaynamasına, sofralarda ekmeğe vesile oluyorlar, biz de Yüreğir Ziraat Odası olarak tanıtım faaliyetlerine katkı sunmak için 14. Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda yerimizi aldık" dedi.

Fuarların kent ve ülke ekonomisine katkı sunduğu gibi, tarım sektörünün de gelişip kalkınmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Doğan, "Tarımın, gelişmesi, üreticinin yeni teknolojik gelişmeler ile buluşması, ürün kalitesinin artırılması bakımından fuarların yeri tartışılmaz. Adana ekonomisi, sanayisi ve ticareti her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu gelişmelerin fuarlarla desteklenmesi önemli, bu nedenle ilimizin geleceği ve ekonomik gelişmişliğini artırmak adına bizler de tarım fuarını önemsiyoruz ve bölgemizdeki üreticilerimizi fuarı ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Yüreğir Ziraat Odası Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda
Yüreğir Ziraat Odası Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda
Yüreğir Ziraat Odası Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda

Ziraat Odası, Tarım, Bahçe, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüreğir Ziraat Odası Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında! 14:14 Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında! Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor 14:01 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
Agüero artık sahalara geri dönemez! 13:55 Agüero artık sahalara geri dönemez! Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var 13:11 Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu 11:55 Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu

Son Dakika Haberleri
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!
14:08 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
14:00 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
12:37 Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
Tonlarca ağırlıktaki kamyon, 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden geçti! Kahreden anlar kamerada Tonlarca ağırlıktaki kamyon, 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden geçti! Kahreden anlar kamerada         
14:14
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı         
14:08
Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!         
13:58
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı 2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı         
13:12
İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
12:36
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek         
11:29
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:28:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yüreğir Ziraat Odası Adana Tarım Sera ve Bahçe Fuarı'nda - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement