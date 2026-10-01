Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, DFİF desteği ve nefes kredisi verilmeli dedi - Son Dakika
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, DFİF desteği ve nefes kredisi verilmeli dedi

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, DFİF desteği ve nefes kredisi verilmeli dedi
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, çiftçilerin son üç yıldır finansman ve gelir sıkıntısı yaşadığını belirterek DFİF desteği ve nefes kredisi çağrısı yaptı. Girdi maliyetleri ve ürünlerin gelir getirmemesi üreticiyi zorlarken banka faizlerinin finansman yükünü artırdığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin son üç yıldır ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle ciddi bir finansman ve gelir sıkıntısı yaşadığını belirterek, DFİF desteğinin gecikmeden verilmesi ve çiftçiye nefes kredisi sağlanması çağrısında bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, iklim şartlarının yanı sıra yüksek girdi maliyetleri ve ürünlerin yeterli gelir getirmemesinin üreticiyi zorladığını, banka kredilerindeki yüksek faizlerin de finansman yükünü artırdığını söyledi.

Doğan, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz son üç yıldır krizin eşiğinden bir türlü çıkamadı. Çiftçimiz üstü açık fabrikada tarım yapmakta. Hem iklim şartları hem piyasa şartları hem de ürünün para etmemesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Bankadan kredi kullansalar faiz oranları yüzde 50-60'lara çıkıyor. Çiftçiye finansman desteği acilen sağlanmalıdır."

Türkiye'de yaş sebze ve meyve arzının yüksek olduğunu belirten Doğan, üretim maliyetleri nedeniyle ürünlerin dış pazarlara gönderilmesinde de sorun yaşandığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından tarım üreticilerinin zor günler geçirdiğini, Amerika - İran savaşıyla da enerji ve petrol fiyatlarındaki yükselişin maliyetlerin üzerinde baskı oluşturduğunu, son üç yılda enflasyon nedeniyle artan girdi maliyetlerinin döviz kurundaki artışla karşılanamadığını söyleyen Doğan, "Aradaki makas daraldı. Ürünlerimizi yurt dışına göndersek bile yok pahasına gitmekte" dedi.

Çiftçinin içinde bulunduğu finansman sorununun çözümü için zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Devletimizden hiç gecikmeden özellikle bu yıl DFİF desteği, ayrıca bir nefes kredisi verilmesini bekliyoruz. Desteklerin üreticilerin daha ağır ekonomik sorunlarla karşılaşmadan önce açıklanması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiGüncelBankaSon Dakika

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