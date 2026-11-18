Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Seyhan Sol Sahil ve Seyhan Sağ Sahil Sulama Birliklerinin normalde aralık ayı sonunda tahsil etmesi gereken su kullanım hizmet bedellerini 30 Kasım'a kadar istemesine tepki gösterdi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2026 yılında başta narenciye olmak üzere birçok üründe çiftçinin beklediği geliri elde edemediğini, üreticilerin borçlarını ödemekte güçlük çektiğini söyledi. Sulama birliklerinin normal ödeme takvimini öne çekerek su kullanım hizmet bedellerini 30 Kasım 2026'ya kadar talep ettiğini belirten Doğan, çiftçilere sürekli ödeme mesajları gönderildiğini ifade etti. Doğan, "2026 yılında başta narenciye olmak üzere birçok üründe çiftçi beklediği geliri elde edemedi. Çiftçimizin borçları ertelenmedi. Böylesine zor bir süreçte sulama birlikleri, normalde aralık ayı sonunda tahsil edilmesi gereken su kullanım hizmet bedellerini bir ay önceden, 30 Kasım 2026'ya kadar talep ediyor. Çiftçilerimize sürekli ödeme mesajları gönderiyor" dedi.

"Aralık sonunda bile ödeyecek güç yok"

Üreticilerin mevcut borçlarını ödemekte zorlandığını belirten Doğan, "Bugün birçok çiftçimizin 30 Kasım'ı bırakın, aralık ayı sonunda dahi bu ödemeleri yapacak ekonomik gücü yoktur. Erkenci limon ve mandalina çeşitleri dalında kaldı. Narenciyenin nasıl değerlendirileceği ise henüz belirsiz. Çiftçimiz sulama suyu borcunu ödemekte zorlanıyor. Bunun yanında çalıştırdığı işçinin ücretini, zirai ilaç, gübre ve tohum borçlarını, hatta birikmiş mazot borcunu bile ödeyemiyor. Banka kredi taksitlerini karşılayacak gücü de kalmadı. Öyle ki bazı üreticilerimiz bahçelerinin bakım masraflarını karşılayamadığı için elle budama yerine makineyle budamayı düşünüyor" diye konuştu.

Sulama birliklerinin üreticilerin ekonomik şartları dikkate alması gerektiğini ifade eden Doğan, erken tahsilatın çiftçi üzerindeki baskıyı daha da artıracağını söyleyerek, "Sulama birlikleri çiftçimizin içinde bulunduğu ekonomik şartları dikkate almalı ve erken tahsilat talebinde bulunmamalıdır. Çiftçimize sürekli ödeme mesajları gönderilerek ilave bir baskı oluşturulmamalıdır. Bu talebe yönelik olarak DSİ Genel Müdürlüğü de birlikleri uyarmalıdır. Seyhan Sol Sahil ve Seyhan Sağ Sahil Sulama Birliklerinden beklentimiz, çiftçimizi daha fazla zor durumda bırakmamaları ve tahsilat için aralık ayı sonunu beklemeleridir" şeklinde konuştu.