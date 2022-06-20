Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı - Son Dakika
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Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı

20.06.2022 10:05
Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), mayısta aylık yüzde 6,51, yıllık yüzde 100,54 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), mayısta aylık yüzde 6,51, yıllık yüzde 100,54 arttı.

TÜİK, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini bugün açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,54 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,12 arttı.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 6,50 ARTTI

TÜİK verilerine göre;yurt dışı üretici fiyatlarında sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,92, imalatta yüzde 6,50 artış yönünde oldu.

ENERJİDEKİ AYLIK ÜRNETİCİ FİYAT ARTIŞI YÜZDE 22,51 OLDU

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 6,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,60, enerjide yüzde 22,51, sermaye malında yüzde 5,41 artış olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE OLDU

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,25, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,43, diğer mamul eşyalar yüzde 4,06 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,51, içecekler yüzde 10,55, ana metaller yüzde 7,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 100,42 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 107,11, imalatta yüzde 100,42 artış olarak hesaplandı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 279,37 OLDU

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 112,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,68, dayanıksız tüketim malında yüzde 83,73, enerjide yüzde 279,37, sermaye malında yüzde 85,52 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'DE EN YÜKSEK ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE OLDU

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 64,76, tütün ürünleri yüzde 69,90, makine ve ekipmanlar yüzde 77,41 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 279,37, ana metaller yüzde 135,10, metal cevherleri yüzde 114,93 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 100,54 Oranında Arttı - Son Dakika
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