Yurt dışında yerleşik kişiler 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolarlık hisse senedi satarak, 115,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 15,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku ise 19 Nisan itibarıyla 36 milyar 793,7 milyon dolara geriledi.

26.04.2024 15:00
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Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında net 143,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 115,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 15,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 9 Nisan itibarıyla 38 milyar 16,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Nisan'da 36 milyar 793,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 501,2 milyon dolardan 2 milyar 508,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 148,4 milyon dolardan 162,3 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşik kişiler 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı - Son Dakika

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