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Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 299,7 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı - Son Dakika
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Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 299,7 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ocak haftasında 299,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 45,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Aynı dönemde 11,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldılar. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku ise 29 milyar 536 milyon dolardan 29 milyar 196,6 milyon dolara düştü.

Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 299,7 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı
11.01.2024 - 15:06,
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 299,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ocak haftasında net 299,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 45,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 11,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Aralık itibarıyla 29 milyar 536 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Ocak'ta 29 milyar 196,6 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 637,3 milyon dolardan 2 milyar 517,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 56,2 milyon dolardan 66,6 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 299,7 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 299,7 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı - Son Dakika
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