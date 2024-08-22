Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi sattı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 297,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verilere göre, hisse senedi stoku düşerken, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleşti.

22.08.2024 15:50
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 297,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 297,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken, 1 milyar 404,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ağustos itibarıyla 36 milyar 138 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Ağustos'ta 35 milyar 765,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 427,8 milyon dolardan 14 milyar 796 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları ise 431,2 milyon dolardan 417,7 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi sattı - Son Dakika

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