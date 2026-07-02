Yurt Dışında Yerleşik Kişiler Yatırımda Bulundu - Son Dakika
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Yurt Dışında Yerleşik Kişiler Yatırımda Bulundu

02.07.2026 15:14
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Yurt dışındaki yatırımcılar, geçen hafta hisse senedi ve tahvillere 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 203,3 milyon dolarlık hisse senedi, 448,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 492,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 203,3 milyon dolarlık hisse senedi, 448,3 milyon dolarlık DİBS ve 492,1 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 26 Haziran haftasında 42 milyar 908,6 milyon dolardan 41 milyar 387,8 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 109,6 milyon dolardan 15 milyar 614,7 milyon dolara, ÖST stoku da 1 milyar 629,7 milyon dolardan 2 milyar 114,7 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışında Yerleşik Kişiler Yatırımda Bulundu - Son Dakika

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