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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

16.12.2021 14:44
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 104,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 104,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Aralık ile biten haftada net 104,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 54,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Aralık itibarıyla 19 milyar 468,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Aralık'ta 20 milyar 25,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 748,7 milyon dolardan 3 milyar 608,7 milyon dolara inerken, ŞBS stokları da 137,2 milyon dolardan 139,9 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 10 Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika Ekonomi


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